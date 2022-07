Premio La Fescina, la grande festa per il decennale

60 Visite

Grande successo è stata la festa del decennale del Premio La Fescina, un’iniziativa che esalta la cultura, lo spettacolo e la moda.

La conduzione della serata ha visto due ottime espressioni Rai come Beppe Convertini e Veronica Maya, gli ospiti tutti confermati, sono stati Ivana Spagna, Anna Tatangelo, Marco Carta, Gino Rivieccio, e l’attore italiano Michele Placido che ha regalato momenti interessanti in palcoscenico stuzzicato dal conduttore Beppe Convertini.

La moda di Zigrida Berhomi e la restante parte del cast con Josephine Alessio giornalista, Roberta Proietti consulente d’immagine e Livio Beshir hanno dato ulteriore lustro a una festa del decennale che proseguirà con altri appuntamenti e che non avrà al momento per quest’anno la sua naturale sede in Quarto cittadina che negli anni ha sempre ospitato il premio la Fescina e le sue serate di gala.













