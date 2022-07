Villaricca, abusi edilizi attività commerciali: due locali li rimuovono

152 Visite

Abusi edilizi rimossi dalle caffetterie e pub di Villaricca finiti nelle scorse settimane nel mirino della polizia metropolitana di Napoli. Le attività commerciali denominate “Caffè 8cento” e “Pakos”, come confermato dal Comune sciolto per infiltrazioni camorristiche e oggi retto da una triade commissariale, sono stati rimossi dai loro gestori. Una terza attività commerciale del territorio ha invece proposto un ricorso in sede di giustizia amministrativa. Le attività di controllo erano state concordate tra l’ente cittadino e la polizia metropolitana al fine di sanzionare abusi e anomalie commerciali di aziende e ditte locali ritenute dagli inquirenti, tra l’altro, legate o vicine a soggetti controindicati.













