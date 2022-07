Giudice di Pace Marano, il Comune di Giugliano aderisce alla convenzione

69 Visite

Giudice di pace Marano, il Comune di Giugliano – dopo oltre 8 anni – aderisce alla convenzione per la gestione della struttura e la suddivisione delle spese. Sul presidio giudiziario incombe ancora la richiesta di chiusura formulata dal presidente del tribunale Napoli Nord Luigi Picardi. Negli ultimi giorni sono andate in scema rimostranze e manifestazioni per tenere in vita il presidio, allocato ad oggi in una struttura solo in piccola parte di proprietà comunale.













