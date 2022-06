Il premio al sindaco Josi della Ragione: oggi in municipio il crest in ricordo del carabiniere Nuvoletta

È un grande onore. Ho appena ricevuto questo importante premio “per la lotta in favore della legalità e per la vicinanza ai cittadini”. È il crest in ricordo del carabiniere Salvatore Nuvoletta. Medaglia d’oro. Fu ammazzato 40 anni dalla camorra, a Marano. Giovanissimo, salvò, con il proprio sacrificio, la vita ad un bambino. Mi hanno emozionato le parole scritte dal fratello, Enrico, che oggi è venuto in Municipio per portarmi questo simbolo così gradito ed importante. Il crest è stato consegnato anche a don Maurizio Patriciello ed al comandante della Polizia Municipale, Biagio Chiariello. Ed è motivo di gioia, che condivido con tutta la squadra con cui lavoro ogni giorno. E con la comunità di Bacoli. Ringrazio la famiglia Nuvoletta. Insieme, continuiamo a lottare per le nostre amate terre. Un passo alla volta.

Nota stampa