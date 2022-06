UCRAINA, A MARIUPOL IN 100 MILA SENZA ACQUA POTABILE

Ore 14:44 – Zelensky: «Ue ci consideri un partner alla pari»

«Cosa deve fare l’Unione europea per noi? Niente, solo considerare l’Ucraina come un partner alla pari». Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky intervenendo a un convegno dell’Ispi. «Vogliamo essere sulla nostra terra, non vogliamo niente da altri, vogliamo solo quello che ci appartiene. A parte questo la nostra motivazione sono i valori comuni dell’Unione europea e il mostrare a tutti che l’Ucraina non ha paura del secondo maggior esercito al mondo. Muoversi verso l’Unione europea – ha aggiunto Zelensky – per noi è un fattore unificante e ricevere lo status di candidato ci rafforzerebbe».

Ore 14:17 – Zelensky: «Ci servono armi ed equipaggiamenti moderni» «L’Ucraina ha bisogno di aiuto: rifornimenti, alimenti, armi ed equipaggiamenti moderni». Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky intervenendo in videocollegamento al Global Policy Forum dell’Ispi, in corso a Milano.

Ore 13:36 – Appello dei movimenti di pace: subito negoziati per accordo «Si aprano subito negoziati per un definitivo accordo di pace». Questo l’appello lanciato questa mattina da Anpi, Arci, Movimento europeo, Rete italiana Pace e Disarmo e Marco Tarquinio durante la presentazione della «proposta di pace dell’Unione Europea» presso l’Ufficio italiano del Parlamento europeo, a Roma. «La Russia – si legge nell’appello – deve immediatamente cessare le operazioni militari e a tutte le parti coinvolte chiediamo di avviare colloqui di pace e allo stesso tempo auspichiamo l’immediato ritiro delle truppe russe. «Siamo con la popolazione ucraina martoriata dalla guerra e vittima dell’aggressione russa – continua -. L’Ucraina sta resistendo in molte forme, militari e civili, ma la guerra è sempre una sconfitta, per tutte le parti coinvolte, per la diplomazia e per la politica. Negli ultimi giorni si sta facendo più netta la preoccupazione per la drammatica accelerazione di un conflitto atroce, che può portare a un tragico scontro bellico mondiale e che sta già innescando una crisi alimentare pagata da tanti e soprattutto in alcune delle nazioni più povere del pianeta». Movimenti e associazioni chiedono l’intervento immediato dell’Unione Europea per «promuovere una concreta iniziativa di pace» operando «con una sola voce».