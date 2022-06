Corruzione, politica e clan: slitta l’esame dell’ex sindaco Bertini

229 Visite

E’ stato rinviato a settembre l’interrogatorio dell’ex sindaco Mauro Bertini, imputato in un processo per corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa con il clan Polverino. L’esame dell’imputato era previsto ma è stato rinviato per sopraggiunte problematiche sorte al pm Di Mauro. Nel processo sono imputati, tra gli altri, anche i fratelli Aniello e Raffaele Cesaro e l’imprenditore edile Angelo Simeoli.













