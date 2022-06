MARANO, ANNO DEL SIGNORE 2022 (SENZA ACQUA). DI FENZA: LA REGIONE EFFETTUERA’ UN SOPRALLUOGO ED E’ PRONTA AD INTERVENIRE”

313 Visite

La Regione effettuerà un sopralluogo negli impianti (tutti) idrici di Marano e, dopo aver quantificato il costo degli eventuali interventi, provvederà anche ad eseguirli. Lo comunica il consigliere regionale Pasquale Di Fenza. Problematiche di ogni genere vengono segnalate da tantissimi punti del territorio. Il Comune – seppur in gravi difficoltà di organico – sembra essere impotente e latitante. Non c’è uno straccio di comunicazione, non ci sono certezze sui tempi di ripristino dell’erogazione idrica, non vi è nulla di nulla, se non la nostra presenza su ogni vicenda e notizia del territorio. La Regione, secondo quanto dichiarato da Di Fenza, dopo il sopralluogo potrebbe decidere di agire previo accordo con l’amministrazione cittadina. Amministrazione che si appresta ad approvare un bilancio e che dovrebbe avere intercettato dei fondi per le manutenzioni. Tutto con il beneficio del dubbio, però: di notizie ufficiali non ve ne è l’ombra.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS