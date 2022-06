Comunali 2022, Fdi: incontro con i cittadini e i vertici del partito per una nuova visione di Pozzuoli

92 Visite

Un incontro con i cittadini per illustrare le linee programmatiche di Fratelli d’Italia per il comune di Pozzuoli.

Il meeting è in programma a Villa Damasco a Pozzuoli, domani 7 giugno, alle 17 e sarà l’occasione anche per fare il punto sulla campagna elettorale di domenica 12 giugno.

Ad intervenire Michele Schiano di Visconti, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia e commissario provinciale del partito di Giorgia Meloni, l’onorevole Andrea Del Mastro e il candidato sindaco al comune di Pozzuoli Paolo Guerriero.

Tra gli ospiti anche altri vertici del partito: Diego Militerni, vice coordinatore regionale, il coordinatore cittadino di Napoli Sergio Rastrelli, il consigliere regionale Carmela Rescigno e il dirigente nazionale Gabriella Peluso.

“Sarà un momento di confronto e di riflessione per analizzare insieme ai vertici nazionali e regionali del partito gli aspetti legati all’eventuale sviluppo del territorio e di illustrare alla cittadinanza la nostra visione per Pozzuoli” dice Paolo Guerriero. “Stiamo lavorando ed entrando nelle case dei cittadini per far capire cosa concretamente vogliamo fare nel prossimo futuro per la nostra città”.

