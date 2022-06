Torre Annunziata: Carabinieri denunciano 2 minori che non si fermano all’alt. Non si esclude fossero corrieri

104 Visite

Hanno 15 e 14 anni, sono incensurati e dovranno rispondere all’autorità giudiziaria minorile di resistenza a pubblico ufficiale. I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre Annunziata stanno “osservando” le strade del rione popolare “Parco Penniniello” quando vedono sfrecciare uno scooter con a bordo i due ragazzi. I centauri indossano il casco e i militari gli intimano l’alt. Non si fermano nonostante il tentativo di catturare la loro attenzione con sirene e lampeggianti. Parte l’inseguimento che dura circa 1 chilometro e termina quando lo scooter scivola sull’asfalto. I carabinieri soccorrono i giovani fuggitivi che visitati nell’ospedale di Castellammare di Stabia ripotavano escoriazioni giudicate guaribili in 15 giorni. I ragazzi, residenti nel parco popolare, sono stati denunciati e affidati ai rispettivi genitori. Non si esclude il loro utilizzo, da parte di persone senza scrupoli, nella consegna dello stupefacente. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Torre Annunziata.













