Marano, via Nicolosi torna ad essere (dopo anni di degrado) una strada “normale”

Il primo step è completato, dopo anni di attese e polemiche. Via Nicolosi è tornata ad essere una strada normale e ora si attende il completamento di via Di Somma e via Ranucci. Ci sono voluti più di tre anni e mezzo per arrivare a questo: tra avvisi pubblici, affidamento appalti e intervento. Un’odissea per gli automobilisti e i residenti del luogo. E ora quando si interverrà in altre zone, si chiedono i cittadini. E per via Recca, i cui lavori dovevano iniziare mesi e mesi fa, com’è lo stato dell’arte?













