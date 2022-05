69 Visite

Si terrà questa mattina in Prefettura l’incontro tra il prefetto Claudio Palomba e il sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi. Al tavolo sarà presente anche il deputato Andra Caso, riunione per il via libera allo spostamento della caserma dei carabinieri in un bene comunale. A momento, infatti, nella vecchia struttura c’è un contenzioso tra arma e privati.













