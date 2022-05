Spezia-Napoli, scontri tra tifosi e gara sospesa. Poi gli azzurri vincono 3-0

Incredibile e impensabile al “Picco” di La Spezia. In una partita senza alcuna importanza per la classifica, quella tra i liguri padroni di casa e il Napoli, è successo l’inatteso. A una decina di minuti dall’inizio della sfida, con gli azzurri già in vantaggio grazie al gol di Politano, sono scoppiati degli scontri tra le due tifoserie, con tanto di invasione di campo, alle spalle della porta difesa da Meret. L’arbitro è stato così costretto a sospendere la gara per circa 12 minuti prima che tornasse la calma.

Stando alle prime ricostruzioni, alcuni tifosi del Napoli sono usciti dal settore ospiti, lanciando fumogeni verso la curva avversaria ed entrando in campo dopo che delle tensioni si erano già manifestate prima dell’inizio del match (si parla di un’aggressione di alcuni ultras dello Spezia nei confronti di un convoglio di tifosi napoletani non scortato dalla polizia). Gli stessi giocatori di Spalletti e Thiago Motta hanno tentato di farli ragionale senza riuscirci. La polizia a questo punto ha fatto cordone e ha rimandato gli ultras partenopei nel settore ospiti dopo quasi un quarto d’ora di trattative. Il Napoli ha vinto l’incontro con reti di Politano, Zielinsky e Demme.