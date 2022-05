Mugnano. Martirio Giuseppina Bianco, lunedì la commemorazione del settantottesimo anniversario 

129 Visite

Martirio Giuseppina Bianco (foto commemorazione dello scorso anno, ndr), lunedì 23 maggio la commemorazione del settantottesimo anniversario. La manifestazione, patrocinata dal Comune e organizzata dalla Commissione Consiliare alle Pari Opportunità, si terrà alle 16 presso la lapide dedicata a Giuseppina in via Aldo Moro. “Ringrazio tutti i componenti della Commissione – dichiara il Presidente della stessa Daniela Puzone – Sul tema della violenza di genere dobbiamo essere tutti coesi e ognuno è chiamato a fare la propria parte. La commemorazione di Giuseppina, morta nel tentativo di difendersi da una violenza sessuale, è doverosa e necessaria anche come attività di sensibilizzazione”. All’evento parteciperanno anche le operatrici del centro antiviolenza, istituto in un bene confiscato alla camorra, che leggeranno alcune poesie. “Come Amministrazione – sottolinea il sindaco Luigi Sarnataro – abbiamo sempre tenuto a onorare la memoria di Giuseppina Bianco, la cui storia – oltre ad essere quanto mai attuale – è parte integrante del passato della nostra comunità e per tanto non va dimenticato”.













