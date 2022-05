STELLANTIS POMIGLIANO: IL SINDACO DEL MASTRO INCONTRA I VERTICI DELLO STABILIMENTO

55 Visite

POMIGLIANO d’ARCO, 18 MAGGIO 2022 – Incontro in Municipio tra il sindaco di Pomigliano d’Arco Gianluca Del Mastro ed il plant manager dello stabilimento Stellantis di Pomigliano, Alessio Leonardi. È stata l’occasione per fare il punto della situazione sull’andamento dell’azienda sul territorio, ma soprattutto per rafforzare il rapporto tra la storica fabbrica automobilistica e le istituzioni cittadine. «In un momento così importante per questo stabilimento – sottolinea il sindaco Del Mastro – che vive la fase delicata del lancio della nuova automobile, il suv Tonale di Alfa Romeo, che si produce nel sito industriale “Giambattista Vico”, su cui lavoratori e sindacati ripongono molta fiducia e tante aspettative per il futuro della fabbrica, abbiamo voluto incontrare i vertici del sito produttivo per fare un punto della situazione, comprendere quali sono le prospettive future, per i lavoratori e le aziende dell’indotto e ribadire la necessità di una integrazione sempre più forte di Stellantis nel tessuto cittadino, anche con iniziative future da mettere in campo insieme». È stato sicuramente un incontro molto cordiale – ribadisce il sindaco di Pomigliano d’Arco – che pone le basi per un proficuo rapporto di collaborazione, anche in relazione alla partecipazione di Pomigliano alla rete nazionale della “Città dei Motori” e alla realizzazione del progetto del “Museo del Motore”».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS