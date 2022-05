Marano, perdite idriche: in via Vallesana si attende da un mese. Il Comune non è più in grado di assolvere ai suoi compiti

70 Visite

Via Vallesana-Via Cupa del cane, la storia si ripete: si attende ormai da un mese la riparazione dell’ennesima perdita idrica. Inutile girarci intorno: il Comune è allo sbando totale e non riesce a stare dietro alle mille problematiche del territorio. Inutile dire o scrivere sempre le stesse cose: lenti i commissari, pochi soldi, pochi mezzi, ufficio tecnico (almeno in alcuni dipendenti) poco attento alle dinamiche del territorio e spesso concentrato su altre questioni.

Se a tutto ciò si aggiungono nomine inquietanti, rilasci di permessi e sanatorie, la frittata è fatta. Al Comune di Marano occorrevano poliziotti e non prefetti stanchi o semi-appannolati. Uno c’è (poliziotto) ma non riesce ad incidere. Peccato. Un’occasione persa, eccezion fatta per qualche intervento su abusi edilizi (di vecchia data) e forse su qualche bene confiscato.













