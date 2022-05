Giugliano, cinquina al Formia. La C è sempre più vicina

28 Visite

Poker del Giugliano, che supera agevolmente il Formia e vede la serie C. I tigrotti espugnano il campo dei laziali con una prestazione maiuscola. Nell’arco dei primi quaranta minuti di gioco, la compagine di Ferraro – capolista del girone G – riesce a segnare ben quattro marcature. Vanno a segno Ferrari (doppietta), Raffaele Poziello e De Rosa. Nella ripresa, invece, a tredici minuti dal termine è il giovane Zanon a fissare il punteggio sul 5-0. Nel prossimo turno i tigrotti affronteranno in trasferta il Real Monterondo. La conquista della serie C è ormai a un passo. Tre le gare ancora in calendario e otto i punti di vantaggio sulla Torres, diretta inseguitrice.













