NAPOLI, ARENELLA: cane rischia di morire perché chiuso in auto al sole. Carabinieri denunciano 80enne e salvano l’animale

I carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno denunciato per abbandono di animali un 80enne incensurato del posto. Nei pressi della stazione metro di “Montedonzelli” era stata segnalata un’auto parcheggiata al sole al cui interno boccheggiava un povero cagnolino.

I finestrini erano chiusi e la temperatura interna aveva raggiunto picchi ormai insostenibili. L’assenza di un ricambio d’aria aveva quasi ucciso l’animale, privo di sensi all’arrivo dei militari.

Considerata l’irreperibilità del proprietario del veicolo, i carabinieri sono stati costretti a spaccare il finestrino. Il cane è stato trasportato in un ambulatorio veterinario e ha fortunatamente ripreso i sensi.

L’uomo, poi rintracciato, è stato denunciato.













