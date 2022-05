Giro D’Italia, ottava tappa a Napoli: orari della viabilità di Napoli, Pozzuoli, Giugliano, Bacoli e Monte di Procida

75 Visite

Oggi, dopo nove anni di assenza, arriva a Napoli per la ottava tappa il giro d’Italia. Come allora anche oggi il traguardo sarà tagliato sul Lungomare di via Caracciolo, ma con un percorso diverso per omaggiare Procida capitale italiana della cultura 2022. Per l’occasione, come riportato da Il Mattino, strade blindate e viabilità modificata in tutti i Comuni interessati dalla competizione.

La viabilità a Napoli

Dalle 10 alle 14:30 e comunque fino a cessate esigenze, è in vigore il divieto di transito veicolare e di circolazione nelle seguenti strade: via Cesario Console, via Chiatamone, via Alessandro Dumas Padre;

dalle 10 alle 17:30 e comunque fino a cessate esigenze, è in vigore il divieto di transito veicolare e di circolazione nelle seguenti strade: piazza Vittoria, via Francesco Caracciolo, viale Anton Dohrn, piazza della Repubblica, viale Antonio Gramsci, piazza Sannazaro (nella carreggiata dall’intersezione con via Mergellina a quella con viale Antonio Gramsci), via Mergellina, via Orazio, via Francesco Petrarca, via Alessandro Manzoni, via Giovanni Boccaccio, discesa Coroglio, via Coroglio, via Pasquale Leonardi Cattolica, via Cavalleggeri d’Aosta, via Diocleziano, piazzale Tecchio, viale J.F. Kennedy , via Nuova Agnano – via Provinciale San Gennaro;

dalle 10 alle 17:30 e comunque fino a cessate esigenze è in vigore il divieto di transito veicolare e di circolazione: nel sottopasso di via Claudio, in piazzale Tecchio, nella carreggiata di collegamento dall’intersezione con via G.B. Marino all’intersezione con viale J.F. Kennedy e nella carreggiata di collegamento tra la confluenza con il sottopasso di via Claudio e fino all’intersezione con via Diocleziano; contestualmente è in vigore il senso unico di circolazione: in piazzale Tecchio, nella carreggiata tra l’aiuola centrale e la Facoltà di Ingegneria, dall’intersezione con viale Augusto all’intersezione con via Giulio Cesare, in piazza Sannazaro, nella carreggiata dall’intersezione con la Galleria Laziale alla confluenza con via Giordano Bruno, in via Giordano Bruno, dalla confluenza con piazza Sannazaro alla confluenza con piazza della Repubblica.

La viabilità a Pozzuoli

Dalle 10:30 alle 17:30 saranno chiuse le seguenti strade cittadine: via San Gennaro Agnano (dal confine con Napoli), via Solfatara, via Anfiteatro, corso Terracciano, piazza Capomazza, via Santissima Annunziata, via Artiaco, via Campana (fino al confine col comune di Quarto), via Campi Flegrei, piazza Aldo Moro (Arco Felice), via Miliscola (fino al confine col Comune di Bacoli), via Montenuovo Licola Patria (dall’altezza dell’istituto agrario e fino all’incrocio con via Cuma Licola), via Cuma Licola, via Arco Felice Vecchio, strada provinciale Scalandrone, rampa discesa al lago Lucrino, via intorno al lago Lucrino, via Lago d’Averno.

Resteranno interdetti anche i seguenti sensi unici con confluenza sul percorso: via Vecchia San Gennaro, via Vigna, via Mameli, via Luciano, via Rosini (tratto da via Carmine a via Solfatara), via Montenuovo Licola Patria (tratto discendente da ingresso tunnel a piazza Aldo Moro), prima traversa Montenuovo Licola Patria, via Cacciapuoti, via Tripergole (tratto in uscita su via Miliscola).

La viabilità a Giugliano

Dalle 10 alle 17 è in vigore il divieto di transito veicolare e di circolazione, ad eccezione dei veicoli autorizzati dall’organizzazione dell’evento, nelle seguenti strade: via Lago Patria per la corsia nel senso di marcia proveniente da via Madonna del Pantano con direzione via Domitiana e via Domitiana per l’intera carreggiata in entrambi sensi di marcia dall’intersezione con via Lago Patria al confine territoriale con il Comune di Pozzuoli; si dispone il divieto di immissione nelle vie interessate dal percorso degli atleti precedentemente citati, provenienti dai passi carrabili e dalle aree e strade con esse confinanti.

La viabilità a Bacoli

Dalle 10.30 alle 18 e comunque fino a cessate esigenze, è in vigore il divieto di transito veicolare e il divieto di transito pedonale (fatta eccezione per i marciapiedi rialzati e negli spazi appositamente delimitati e protetti), nelle seguenti strade: via Arco Felice Vecchio, via Scalandrone, via Orazio, via Montegrillo, via Lucullo, via Castello, via Risorgimento, via Lungolago (da incrocio via Risorgimento a incrocio via G. de Rosa), via Miseno, via Lido Miliscola, via F. Caracciolo, via Miliscola (da imbocco di via F. Caracciolo a incrociovi a G.Pontano), via G. Pontano –Rotatoria Maiuri, via Torregaveta, via G.Cesare, via O.Augusto, viale Vanvitelli (alt. Sella di Baia), via delle Terme Romane(da incrocio via Bellavista a incrocio via P. Arbitro),via P. Arbitro, via Orazio.

La viabilità a Monte di Procida

Dalle 10.30 alle 17 è in vigore il divieto di transito veicolare nelle seguenti strade: via Panoramica,

via Roma (da intersezione con via panoramica fino a Piazza 27 gennaio), Piazza 27 gennaio, Corso Garibaldi, via Torregaveta, via Cappella (dalla Casina Rossa a località mazzone). È disposto anche il divieto di accesso nella zona interessata dal circuito per i veicoli che provengono dagli accessi laterali.













