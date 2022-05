Lutto a Mugnano per l’architetto Amoruso: il messaggio di cordoglio del sindaco

56 Visite

L’architetto Peppe Amoruso non ce l’ha fatta. Il tumore al pancreas non gli ha lasciato scampo. A comunicare la triste notizia è stato il sindaco Luigi Sarnataro.

Amoruso era molto conosciuto in città e ben voluto da tanti . In questi minuti, sui social, tanti i post e commenti di condoglianze nei quali viene descritto come una persona perbene e un grande professionista.

IL POST DEL SINDACO

Sarnataro, attraverso un post, ha fatto sapere: “Il Sindaco e l’intera amministrazione comunale intendono esprimere la propria vicinanza ai familiari e amici dell’amico architetto Peppe Amoruso, che ha collaborato in diverse occasioni a favore del nostro comune. R.I.P.”













