Quarto, approvato piano economico-finanziari. Capuozzo: “Ennesimo salasso per i cittadini”

Durante l’ultima seduta del Consigliò Comunale è stato approvato il piano economico finanziario.

Un ulteriore aumento delle tariffe TARI e un ennesimo salasso per i cittadini e per i commercianti di Quarto, che già da anni pagano le imposte tra le più alte in Campania.

Diminuire i costi alla GPN potrebbe essere una delle soluzioni per fronteggiare gli aumenti.

Potrebbero essere tante altre le soluzioni, per diminuire lo sperpero di denaro pubblico, ma alla commissione trasparenza non è consentito lavorare.

Ne tanto meno di visionare gli atti e intervenire per cercare soluzioni sul come diminuire i costi della TARI.

Nessun impegno da parte di questa Giunta e dell’intera Maggioranza ,che non vuole assolutamente andare incontro alle esigenze dei cittadini.

Sono anni che si chiudono nelle stanze decidendo in autonomia le sorto della nostra città.

Le conseguenze stanno sotto gli occhi di tutti, un paese allo sfascio totale, aliquote alle stelle e senza neanche più i servizi essenziali alla comunità. Solo tante feste e attività ludiche.

Per come hanno ridotto la nostra cittadina neanche altri “20 Giri d’Italia” ci riusciranno sollevare.



Nota stampa Capuozzo.













