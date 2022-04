NAPOLI, Trapanese consegna delle uova di Pasqua ai bambini ucraini nella sede della Croce Rossa

73 Visite

L’Assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese, è stato questo pomeriggio in visita alla sede del CAS della Croce Rossa Italiana che ospita i profughi ucraini. Insieme al presidente Monorchio, ha consegnato le uova pasquali ai bambini presenti in struttura. La struttura ospita in questo momento 36 persone di cui 12 bambini di età diverse.

“Ringrazio la Croce Rossa Italiana che sin dal primo momento è stata al nostro fianco per rispondere operativamente all’accoglienza dei nostri fratelli Ucraini. Sono tante le attività di supporto ed accompagnamento che abbiamo attivato sin dal primo momento garantendo l’accoglienza e calore ai profughi di tutte le età” ha dichiarato l’Assessore Trapanese.













