Atalanta-Napoli, Spalletti lancia Zanoli

Le ultime sul Napoli

Spalletti senza Osimhen e Rrahmani squalificati oltre a Di Lorenzo, Meret, Ounas e Petagna infortunati. Recupera Fabian che è favorito su Zielinski (in questo caso sarebbe 4-2-3-1) per far parte del terzetto con Lobotka ed Anguissa mentre in attacco Politano ed Insigne larghi in supporto a Mertens. L’altro dubbio riguarda la destra con Zanoli (ha spero parole importanti in conferenza) favorito su Malcuit nella linea con Koulibaly, Juan Jesus e Rui. Con Tuanzebe invece sarebbe difesa a 3.

ATALANTA-NAPOLI – Domenica 3 aprile, ore 15.00, Gewiss Stadium

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Boga. All. Gasperini

Ballottaggi: Koopmeiners-Pessina 55%-45%, Hateboer-Pezzella 55%-45%

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Fabiàn; Politano, Mertens, Insigne. All. Spalletti

Ballottaggi: Zanoli-Malcuit 55%-45%, Fabian-Zielinski 51%-49%

ARBITRO: Di Bello (Alassio – Del Giovane, IV: Massa. VAR: Aureliano, AVAR: Longo).













