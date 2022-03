51 Visite

Il Gruppo PD al Comune di Napoli, appurata la decisione di immediato rilascio della struttura sita in via Monterosa a Scampia, si mostra solidale con l’associazione Gridas, riconoscendone il grande valore sociale che ha avuto in questi anni, rivitalizzando un’area abbandonata.

Pertanto, il Gruppo ha proposto l’istituzione di un tavolo interistituzionale tra l’Amministrazione comunale, la Regione Campania e l’ACER per poter giungere ad una soluzione condivisa.













