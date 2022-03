Marano, Potere al Popolo attacca il Pd su guerra e scioglimento. Ma i comunisti tacciono sul loro sostegno a Bertini

LE COMUNALI ALLE PORTE

L’odore delle Comunali è già nell’aria da tempo: in tanti hanno già aperto “le trattative” per assoldare persone nelle proprie liste, senza avere un programma né tanto meno cercando alleanze su pratiche condivise ma solo provando a convincere i “soliti” portatori di voti così da replicare esattamente quelle dinamiche rivelatesi fallimentari per cui oggi ci ritroviamo per l’ennesima volta con il Comune commissariato e con un disastro amministrativo targato proprio #pd alle spalle…

In questo contesto ci sono i più audaci che aprono sedi (sarebbe più onesto chiamarli Comitati Elettorali) per fingere una presenza sul territorio, magari lanciando anche qualche iniziativa di carattere solidale…bene anzi benissimo si potrebbe pensare se non fosse che – quando il “neo” segretario del PD di #marano, parla di raccolta di aiuti per la popolazione ucraina in guerra si dimentica di dire che contemporaneamente proprio il suo PD ha deciso di inviare armi a quello stesso popolo ucraino per alimentare la spirale di violenza e morte.

Il PD dovrebbe dire chiaramente ai suoi elettori se è per la PACE o per la GUERRA. Perché chi vuole la pace non arma soldati e persino donne e bambini!

In questa vicenda o si sta con i governanti imperialisti (Putin,Biden,Zelensky…) combinando sanzioni e inviando armi o con le popolazioni martoriate chiedendo il cessate il fuoco e interventi diplomatici!

Certo forse è pretendere troppo per un partito che non si è mai distinto né a livello locale né a livello nazionale per coerenza e sensibilità verso i più deboli.

Del resto parliamo dello stesso partito che qui a Marano dopo un’esperienza amministrativa fallimentare come quella di #visconti non ha detto una parola a riguardo come se non fossero stati loro al timone della città.

Gli stessi che ora – come se nulla fosse – dopo essersi finti morti per mesi e mesi, ritornano sulla scena politica locale sperando che il tempo abbia rimarginato le ferite e fatto dimenticare la loro totale incompetenza.

Ebbene ci dispiace per loro ma noi non dimentichiamo.

Noi che – non siamo un comitato elettorale che chiude il giorno dopo le elezioni – proprio lunedì abbiamo festeggiato 4 anni dall’apertura della nostra sede che qui a Marano è luogo di solidarietà, di socialità e di cultura, mutualismo e di antimafia sociale, NON DIMENTICHIAMO ed invitiamo tutti e tutte a fare lo stesso per il bene di Marano e della nostra comunità!