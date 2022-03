Marano, fioccano le soddisfazioni alla Socrate-Mallardo: ancora una finale

552 Visite

Gli alunni dell’I.C. Socrate-Mallardo in finale nella competizione dei giochi matematici, gara per le eccellenze nella disciplina matematica. Sotto la direzione della prof.ssa Teresa Formichella gli alunni guidati dal prof. Luca Lerro hanno sbaragliato nella gara on-line di matematica dimostrando maestria e bravura nell’utilizzo del dispositivo informatico e nella padronanza della matematici. Grande la soddisfazione per questo nuovo successo soprattutto perché giunto dopo un periodo di grande difficoltà per la scuola causa l’emergenza sanitaria ma, nonostante le difficoltà, la Socrate-Mallardo ribadisce la sua propensione ad essere fucina dell’eccellenza. Ai ragazzi ai docenti e alla Dirigente vanno i ringraziamenti per l’opera di lustro che dà alla città di Marano in un periodo buio per la comunità maranese.

Michele Izzo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS