La voce dei cittadini. Marano, puzza indescrivibile nei pressi del cimitero. I mezzi della raccolta producono questo

Questo è quello che accade ogni notte nei pressi del cimitero di Vallesana. Da tempo immemore e finora le segnalazioni non sono bastate. I mezzi della ditta che gestisce il servizio di raccolta, nel corso delle loro operazioni, producono questo effetto. La puzza è insostenibile e la scia in strada è ben visibile. Ma carabinieri, vigili, polizia, Asl e chi per essi potrebbero darsi una scossa ogni tanto? O dobbiamo sempre sollecitarli per ogni minina questione?













