Qualiano: Carabinieri arrestano pusher di Giugliano. In casa cocaina e soldi

Blitz anti-droga da parte dei Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania. A Qualiano i militari della locale stazione hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio Saverio Carandente, 53enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine.

Durante la notte i militari hanno effettuato diverse perquisizioni e nella lente dei controlli anche l’appartamento del 53enne. Lì i militari hanno rinvenuto e sequestrato 11 grammi cocaina e la somma contante di 550 euro ritenuta provento del reato.

L’arrestato è stato trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.













