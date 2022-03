Fuorigrotta: carabinieri arrestano 2 persone per 6 rapine

121 Visite

Per delega del Procuratore della Repubblica distrettuale di Napoli si comunica quanto segue.

I Carabinieri della Stazione di Napoli Fuorigrotta hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti del 24enne Antonio De Monte e del 23enne Umberto Canzano, entrambi napoletani.

I due indagati sono gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso.

L’indagine condotta dai militari della locale Stazione e coordinata dalla Procura di Napoli, ha permesso di ricostruire il grave quadro indiziario sussistente nei confronti dei due indagati in relazione a 6 episodi delittuosi, avvenuti, mediante l’uso di armi, da luglio a ottobre del 2020, in danno di altrettanti esercizi commerciali del quartiere Fuorigrotta, per una refurtiva pari a 13.600 euro circa in contanti.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari di essa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS