Procida Capitale, domani il protocollo d’intesa per l’ottava tappa del Giro d’Italia nei Campi flegrei

Sarà sottoscritto domani, venerdì 11 marzo, alle ore 11.00, nella Sala “Paolo Borsellino” al primo piano della sede della Città Metropolitana di piazza Matteotti a Napoli, il Protocollo d’Intesa per l’organizzazione dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2022, che si svolgerà sul territorio del comune di Napoli e dell’area flegrea il 14 maggio prossimo per celebrare Procida Capitale della Cultura 2022. A sottoscrivere il documento – alla presenza dei rappresentanti istituzionali dell’isola – il Sindaco della Città Metropolitana e del Comune di Napoli, Gaetano Manfredi, e i Sindaci dei Comuni di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, Quarto, Antonio Sabino, e Giugliano, Nicola Pirozzi. L’intesa servirà a regolare i rapporti tra gli Enti organizzatori per la migliore realizzazione del programma che porterà la corsa rosa sulle strade della Città Metropolitana, ponendo le bellezze di Napoli e dell’area flegrea all’attenzione dei tifosi e delle testate giornalistiche e televisive di tutto il mondo, contribuendo alla promozione del territorio e di Procida Capitale.













