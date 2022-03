Qualiano, il sindaco incontra il Console ucraino e mette a disposizione locali comunali per la raccolta umanitaria

240 Visite

Raffaele De Leonardis, sindaco di Qualiano, ha incontrato stamani Viktor Hamotskyi, console generale d’Ucraina a Napoli. Qualiano, comune alle porte di Napoli, secondo quanto comunicato dal primo cittaino “diventerà uno snodo importantissimo per la rete di aiuti da recapitare in Ucraina”. Abbiamo messo a disposizione – spiega De Leonardis – locali comunali che serviranno come deposito per la merce che sarà poi trasportata nelle città che in queste ore stanno subendo bombardamenti. Ai cittadini (stasera, attraverso un video) comunicherò i dettagli utili per coloro che vorranno contribuire alla raccolta umanitaria”. Ieri il sindaco aveva ricevuto in municipio una delegazione di cittadini ucraini residenti a Qualiano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS