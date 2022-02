Scampia: carabinieri arrestano incensurato. Sotto al sellino 270 grammi di marijuana

104 Visite

Continuano gli arresti a Scampia per droga e a volte a cadere ci sono giovanissimi incensurati. Sono le 22 e i militari del nucleo radiomobile di Napoli stanno percorrendo via Federico Fellini. Dal senso di marcia opposto un giovane a bordo del suo scooter, i Carabinieri lo fermano. Il ragazzo – un 21enne del posto – non ha scuse da fornire e apre il vano sella senza parlare. All’interno una busta in cellophane con all’interno 270 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata mentre il 19enne è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.













