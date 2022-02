L’angolo della prof. La scuola dovrebbe dedicare qualche ora al tema della guerra in Ucraina

142 Visite

La scuola avrebbe l’obbligo di fermarsi, di mettere per qualche ora le programmazioni e il loro ritmo ferrato da parte per dare la priorità al tema scottante della guerra in Ucraina.

Perché è assolutamente impossibile ma soprattutto ingiusto fare finta di nulla e continuare come se nulla stesse accadendo: da qualche parte del mondo, nemmeno tanto lontano da noi, si consumano soprusi, si uccide, si piange e si crea povertà e dolore.

La guerra non è mai giustificata e va rigettata perché a farne le spese sono i poveri, i deboli, i bambini, gli ultimi.

La scuola dovrebbe farsi promotrice di pace rendendo attuale e viva quella storia che riposa sui libri affinché ci possa insegnare che ci sono altre soluzioni per ricostruire degli equilibri socio- politici ed economici.

Il sangue, la paura, gli spari sono sottocultura e va rigettata nei banchi ed ora, non domani.

Prof. Annamaria Schettino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS