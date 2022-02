SCAMPIA: market della droga nella Vela Rossa. 19enne arrestato dai carabinieri

118 Visite

Ancora un pusher in manette a Scampia, ancora un arresto dei Carabinieri della Compagnia Stella. Sintomo quest’ultimo del controllo capillare del territorio e di un’attività di contrasto al traffico di stupefacenti che non conosce riposo.

Siamo nella Vela Rossa, tra le pareti di uno dei ballatoi condominiali dalle pareti scrostate, imbrattate con la vernice spray. I carabinieri del nucleo operativo hanno notato un continuo via vai di persone, dalla strada fino ai piani alti del palazzo. Si sono confusi tra i residenti e raggiunto Francesco Pio Esposito. Appena 19enne, il giovane è stato bloccato prima che potesse scappare. Nelle sue tasche 12 bustine di eroina, 18 palline di cocaina e 4 di crack. E ancora 6 dosi di kobret e 4 stecchette di hashish. 5 varietà di droga e denaro contante, poco più di 50 euro in banconote di piccolo taglio. Esposito è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. Ora è ai domiciliari, in attesa di giudizio.













