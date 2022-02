L’Aktis Acquachiara torna in acqua: oggi il derby contro la Canottieri

92 Visite

Impegno infrasettimanale per l’Aktis Acquachiara che sarà impegnata tra le mura amiche della piscina Scandone di Fuorigrotta nel recupero del quinto turno di campionato contro i cugini della Canottieri Napoli; la gara, originariamente fissata lo scorso 18 dicembre, infatti, non si disputò a causa di alcune positività riscontrare in diversi componenti del gruppo squadra acquachiarino.

Classifiche speculari ed obiettivi diametralmente opposti quelli delle due compagini. La Canottieri dell’ex Vincenzo Tozzi viaggia al terzo posto con 18 punti in classifica e viene dalla vittoria esterna maturata in casa del Tuscolano. L’Aktis, pur giocando bene, non ha raccolto punti nella trasferta siciliana contro il CUS Palermo uscendo sconfitta di misura 7-6. Non sarà di certo una partita decisiva e determinante per il cammino stagionale degli squalotti che, però, hanno intenzione di ben figurare nella stracittadina partenopea.

“Il derby presenta sempre il suo fascino anche se vanno ad affrontarsi due squadre costruite totalmente in maniera diversa – analizza il tecnico biancazzurro Fasano -. La Canottieri, e la classifica lo testimonia, può contare atleti esperti di categoria superiore; uno su tutti Biagio Borrelli, un lusso per una squadra di A2. La nostra è, invece, una squadra di giovanissimi, di prospettiva, in crescita partita dopo partita, con un obiettivo diverso come la salvezza. Siamo contenti di tornare a giocare con più costanza in campionato ed anche contro i giallorossi giocheremo la nostra partita”.