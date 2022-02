Draghi, crolla la fiducia degli italiani: gli ultimi sondaggi

133 Visite

Gli italiani stanno perdendo fiducia in Mario Draghi e i sondaggi sono allarmanti. Come riferisce Alessandra Ghisleri, sondaggista italiana e direttrice di Euromedia Research, in un articolo su La Stampa in 20 giorni si è passati da un gradimento del 52,1% al 47,8%, una perdita netta del 4,3% in un lasso di tempo veramente breve. A pesare è sicuramente la vicenda del Quirinale, dopo che il Parlamento non ha voluto seguire il desiderio dell’attuale premier di andare ad occupare la poltrona di Sergio Mattarella. Inoltre con la pandemia Covid che sembra più lontana dopo il calo dei contagi e dei morti gli italiani si stanno focalizzando su altri temi, in particolare il lavoro e i problemi di occupazione, seguiti poi dall’argomento del caro bollette e l’incremento dell’energia.













