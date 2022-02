Tram leggero per i comuni a nord di Napoli, parte anche la petizione on line

202 Visite

L’area Nord della provincia di Napoli, nell’ambito dei trasporti, è stata da sempre penalizzata per la mancanza di un collegamento diretto con la città di Napoli creando nei cittadini notevoli disagi. Finalmente c’è l’opportunità di realizzare una linea veloce su ferro che colleghi la metropolitana Linea 1 Napoli da Chiaiano a Licola con varie fermate nei comuni di Mugnano, Marano, Calvizzano, Villaricca, Qualiano e Giugliano. Ora più che mai, con la crisi delle risorse energetiche, questa soluzione appare indispensabile. Sostieni anche tu questa proposta così che possa giungere all’On. Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e che possa realizzarsi questo progetto necessario per la rinascita di un intero territorio.

Di seguito il link dove poter aderire.

https://chng.it/HjnRWk2n













Commenti

