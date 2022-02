TERREMOTO ISCHIA, DE SIANO (FI), SVOLTA RICOSTRUZIONE GRAZIE CON NOSTRO EMENDAMENTO A MILLE PROROGHE

86 Visite

“Con l’approvazione dei nostri emendamenti al milleproroghe, per i quali ringrazio i colleghi parlamentari Antonio Pentangelo e Carlo Sarro che li hanno presentati e strenuamente sostenuti, finalmente la svolta del post-sisma ad Ischia”. Lo annuncia il senatore Domenico De Siano, coordinatore regionale campano di Forza Italia rinviando alle disposizioni relative alla ricostruzione post-sisma 2017 ad Ischia approvate con il via libera della Camera al Milleproroghe.

“Con le procedure semplificate previste per il condono e il riconoscimento del contributo di ricostruzione, giusto per citare i principali provvedimenti approvati – aggiunge De Siano – colmiamo un gravissimo gap rispetto alle norme per la ricostruzione del Centro Italia che di fatto avevano creato cittadini di serie A e cittadini di serie B, gli ischitani”.

“Anche la gestione commissariale unificata – conclude De Siano – va in questa direzione e costituisce un segnale assolutamente positivo”.

