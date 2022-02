Sul Patto per Napoli slitta di nuovo la firma con Draghi

47 Visite

Il governo e il presidente del consiglio abbiano rispetto del consiglio comunale, della giunta e del lavoro svolto. 1,2 miliardi sono una restituzione in 20 anni di quello che è stato sottratto in 10 a causa dei tagli fatti al fondo di solidarietà comunale. Napoli, al tavolo delle trattative, non dovrà avere nessun ruolo di sudditanza. Noi siamo pronti alla responsabilità il governo porti fino in fondo l’accordo senza indugiare ancora.













