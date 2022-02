Claudio trovato morto nel college: tutte le ipotesi al vaglio, anche quella del gesto estremo

In un comunicato la famiglia di Claudio Mandia, il 17enne di Battipaglia trovato morto nel college, ha accusato l’Academy di “trattamenti inimmaginabili”. Cosa è successo al ragazzo che dalla cittadina della provincia di Salerno aveva deciso di studiare a New York? Sulla vicenda c’è ancora molto mistero, in attesa dei risultati dell’autopsia. Ma nuovi dettagli emergono dalle indagini.

La famiglia si è trincerata nel silenzio afflitta dal dolore e gli avvocati dello studio associato Bochetto-Lentz con sede nel New Jersey che assistono i genitori del ragazzo restano cauti. Ma si fa avanti la drammatica ipotesi che Claudio possa essere ricorso a un gesto estremo. Da quanto riportato da alcuni giornali, Claudio sarebbe stato messo in isolamento con la minaccia di espulsione da quella prestigiosa Academy per aver copiato un compito. E potrebbe essere questo il “trattamento inimmaginabile” a cui si potrebbero essere riferiti i genitori del ragazzo.

Ma tanti sono gli interrogativi: perché Claudio avrebbe pensato al gesto estremo proprio nei giorni in cui stavano arrivando i suoi genitori per festeggiare i suoi 18 anni? E perché avrebbe dovuto copiare un compito, lui che invece, da quanto risulta, era molto apprezzato per meriti scolastici? E inoltre, dai racconti che il ragazzo faceva ai suoi amici, quella esperienza nel college americano era per lui molto entusiasmante.