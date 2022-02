98 Visite

I Carabinieri della Compagnia di Catellammare di Stabia hanno setacciato le strade del Rione Savorito. In un vano ascensore di una palazzina a via traversa Lattaro rinvenuti e sequestrati 46 grammi di cocaina. La droga era già pronta alla vendita e suddivisa in 118 dosi. Sequestrate anche 10 dosi di marijuana. I controlli continueranno













