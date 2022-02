Quarto, beni confiscati: oggi il taglio del nastro di “Casa Mehari”

48 Visite

Dalle parole ai fatti. Oggi a Quarto inaugurata ufficialmente “Casa Mehari”, il bene confiscato sottratto al boss Imbriani. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, il magistrato della Dda di Napoli, il pm Giuseppe Visone e il vicecapo di gabinetto della prefettura di Napoli, dottoressa Ida Carbone. Il bene, che sarà gestito da un’associazione temporanea di scopo, per la durata di 10 anni, è ubicato in via Nicotera. “Ringrazio prefettura, magistratura e agenzia nazionale per i beni confiscati per il forte sostegno che hanno fornito alle nostre iniziative e progetti – ha spiegato il primo cittadino di Quarto – Siamo arrivati a questo risultato in tempi brevissimi: in soli 7 mesi abbiamo ripulito il bene, emesso il bando e affidato la struttura”.













