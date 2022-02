Napoli, Largo Sermoneta: viola l’isolamento domiciliare. Denunciato

38 Visite

Ieri sera i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in largo Sermoneta un ragazzo che, dagli accertamenti effettuati, doveva trovarsi in isolamento domiciliare poiché positivo al Covid-19 dal 28 gennaio 2022.

Per tale motivo il giovane, un 20enne napoletano, è stato denunciato per violazione dell’isolamento obbligatorio per positività al Covid-19 ed invitato a raggiungere quanto prima la propria abitazione al fine di ripristinare il periodo di isolamento.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS