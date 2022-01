Ercolano. Intitolata a Nilde Iotti la Piazza antistante le Scuderie di Villa Favorita

76 Visite

Ercolano intitola una piazza a Nilde Iotti, ex presidente della Camera dal 1979 al 1992 e tra le più giovani deputate (aveva 26 anni) a far parte dell’Assemblea Costituente, eletta nelle liste del Pci. A lei, l’Amministrazione guidata dal Sindaco Ciro Buonajuto ha deciso di intitolare lo spiazzale antistante le scuderie di Villa Favorita.

“Nilde Iotti rappresenta una figura di primo piano per la storia repubblicana e per il percorso di emancipazione della donna in Italia. La sua vita è stato un esempio di impegno civile, di consapevolezza, di coraggio. Dare un nome ad una strada significa dire chi siamo, in cosa ci riconosciamo. Con intitolazioni come questa contribuiamo a costruire la memoria collettiva. Con orgoglio rivendico che da oggi ad Ercolano esista una Piazza Nilde Iotti, la prima dedicata ad una donna, le altre richiamano nomi di sante e madonne. Questo non è solo un omaggio, ma un richiamo affinché in futuro siano sempre di più. Abbiamo il dovere di impegnarci per favorire non solo un processo di riconoscimento, ma anche di conoscenza della storia delle donne che hanno fatto il nostro Paese” – spiega il sindaco Ciro Buonajuto.

Alla cerimonia avvenuta nella mattinata di venerdì 28 gennaio erano presenti tra gli altri la consigliera regionale Bruna Fiola, l’ex assessore provinciale Aniello Borrelli, il vicesindaco Luigi Luciani, l’assessore Carmela Saulino, la consigliera comunale Maria Grazia Prillo, i rappresentanti delle forze dell’ordine, il presidente dell’Associazione Antiracket Pasquale Del Prete, e i referenti del centro antiviolenza Annabella Cozzolino di Ercolano.













