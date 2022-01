Texas, liberi tutti gli ostaggi della sinagoga. Il sequestratore è morto

59 Visite

Sono stati liberati con un blitz delle forze dell’ordine e stanno bene gli ostaggi rimasti per oltre dieci ore in mano a un sequestratore armato entrato nella sinagoga della congregazione Beth Israel nella città di Colleyville, vicino a Forth Worth, in Texas. Mentre l’uomo armato è morto. Ma non è stato finora spiegato come è stato ucciso.

Gli agenti dell’Fbi hanno negoziato con lui per ore. Poi un forte rumore, forse un’esplosione seguita da colpi di arma da fuoco, è stata sentita provenire dalla sinagoga di Colleyville. Infine, è arrivata la notizia che tutti gli ostaggi sono stati liberati, diffusa su Twitter dal governatore del Texas Abbott.













