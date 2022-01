L’ITALIA CHE NON CRESCE? BUROCRAZIA INFINITA E UN ESERCITO DI ENTI CHE ALIMENTA CLIENTELE

132 Visite

A Napoli ci sono dieci municipalità, dieci presidenti di municipalità, dieci consigli, ognuno dei quali è composto da trenta consiglieri, dieci giunte e, per ognuna, presidente, vice presidente e quattro assessori, di cui tre esterni e uno interno al consiglio. Un piccolo esercito di rappresentanti politici, grosso modo trecento persone, che nelle intenzioni dovrebbero occuparsi di funzioni importanti per la vita dei cittadini ma che in realtà non fanno altro che rallentare processi ed alimentare clientele.

E poi abbiamo il Consiglio comunale di Napoli, la giunta, i consigli e i sindaci dei comuni della provincia, le regioni, i consigli regionali, le giunte, le comunità montane, le province, le città metropolitane, i Tar, i Consigli di Stato, tre gradi di giudizio per la giustizia civile e penale, i giudici di pace. I ricorsi al presidente della Repubblica, alla Corte Europea. E ancora: due rami del Parlamento, le autority, i garanti, i comitati interministeriali, i consorzi e tanto altro. E’ evidente che una pletora di enti, distribuiti un po’ ovunque, seppur nati con nobili fini, non possono non creare rallentamenti, ingolfamenti e clientele. Tutto questa pesa, e tanto, al sistema Paese, da sempre ingabbiato in lacci e lacciuoli.













