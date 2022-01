Napoli, Maisto-Pepe (Azzurri Noi Sud IV): «Nostalgici della Dema..gogia sputano sentenze persino sulle fake news»

106 Visite

“Non leggono le carte, confondono i privilegi con la prevenzione e non ci pensano due volte, pur di conquistare qualche rigo sui giornali, a confezionare e a cavalcare le peggiori fake news per sputare sentenze e nascondere i propri fallimenti: sono i nostalgici della Dema-gogia sbugiardati oggi dall’assessore Santagada sulla vicenda dei tamponi ai dipendenti”. Così Anna Maria Maisto e Massimo Pepe, consiglieri comunali di Azzurri-Noi Sud-Napoli Viva del Consiglio Comunale di Napoli, per i quali “anziché vergognarsi di non averci pensato loro quando erano ancora al governo della città ai dipendenti comunali, arrivano addirittura ad intestarsi le iniziative degli altri come nel caso di ‘Un tampone per tutti’, progetto dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli”.

“Che i signori che hanno avuto incarichi di primo piano nella precedente amministrazione non conoscano il principio del “risparmio per le casse comunali” (il debito milionario lasciato docet) non ci meraviglia. Ci auguriamo però che, almeno per il futuro, preferiscano concentrarsi sui problemi della città, sugli immensi disastri che senza pudore hanno lasciato ai napoletani”, concludono.













