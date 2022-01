Il professor Galli (tre dosi) salvato dalle cure domiciliari

124 Visite

L’infettivologo Massimo Galli è risultato positivo al Covid malgrado la dose booster e La Verità spiega che è stato “salvato dalle cure domiciliari”. Massimo Galli, ex infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, è risultato positivo al Covid anche dopo la dose booster del vaccino contro il Covid e il dato ha spinto La Verità a spiegare che il professore è stato “salvato dalle cure domiciliari”.

Insomma, la notizia della positività al coronavirus di un esperto e supporter della terza dose ha riproposto il nodo, mediatico, non certo scientifico, dell’efficacia della copertura vaccinale totale che non è affatto in discussione. La Verità però spiega che Galli avrebbe evitato la terapia intensiva grazie “a cure specifiche”.

E il contagio di Galli fa da sponda concettuale per la “sorpresa”. Una sorpresa che invece non contagia, per restare a tema, il direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. In una intervista il medico ha spiegato che si, anche nei suoi reparti ci sono ricoverati con booster, tuttavia, come scrive Open (il sito di Mentana, ndr), “si tratta di eccezioni che confermano la regola: il 90% di chi è in area medica è No vax, il 94% di chi si trova in terapia intensiva non è vaccinato”.













