De Luca: “La Campania resta in zona bianca”. Ma chiude elementari e medie

“La Campania resta in zona bianca». È stato lo stesso governatore Vincenzo De Luca ad annunciarlo durante l’ormai tradizionale diretta Facebook del venerdì. Il presidente della Regione, come suo solito, ha attaccato il governo nazionale “per l’irresponsabilità delle ultime decisioni” e alcune forze politiche. “Tutto ricade sulle regioni – ha aggiunto – dovremmo garantire controlli, vaccini, sicurezza scuole, mentre il governo non assume provvedimenti improntati al rigore”.

“Devo constatare con grande amarezza che l’Italia ha perduto tre mesi di tempo senza fare niente. Abbiamo bruciato una condizione di relativo vantaggio rispetto agli altri paesi europei. Ci siamo autoesaltati e autoconsolati. Abbiamo perso mesi preziosi senza prendere decisioni serie ed efficace. Stiamo prendendo in giro l’Italia. Il livello di demenzialità va ogni immaginazione”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.













