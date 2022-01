Corsa al Colle. Varriale: “In Campania 17 consiglieri centristi. Doveroso scegliere rappresentante nell’area moderata”

41 Visite

“Al netto del Presidente De Luca come grandissimo elettore, in Regione Campania ci sono 17 Consiglieri regionali che fanno riferimento all’area moderata di centro. E’ perciò doveroso insistere sul fatto che almeno un rappresentate della nostra regione, per l’elezione al Colle, provenga da quest’area politica. Una maggiore presenza moderata, tra l’altro, contribuisce a garantire l’ imprescindibile equilibrio nelle scelte della figura chiave per la nostra Repubblica. Dalla Campania, in tal senso, possiamo dare un contributo importante. La nostra è probabilmente la Regione con la maggiore concentrazione di forze politiche di area moderata e sono certo che da qui partiranno iniziative che andranno in quella direzione anche in virtù delle prossime politiche”.













Commenti

