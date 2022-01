Anche Spalletti positivo al Covid, Napoli-Juve sempre più a rischio

237 Visite

Non bastano Kevin Malcuit e Mario Rui. Come informato dal Napoli attraverso i canali ufficiali, al termine dell’elaborazione di tutti i tamponi odierni è emersa anche la positività al covid di Luciano Spalletti.

L’allenatore azzurro è risultato positivo a un tampone effettuato all’intero gruppo squadra, per monitorare la situazione in seguito ai vari contagi avvenuti nei giorni scorsi. Anche Spalletti, come gli altri giocatori, è asintomatico e già in isolamento, non potrà quindi essere in panchina in occasione del big match dell’Epifania contro la Juventus. A darne notizia è stata la stessa società azzurra: “Al termine dell’elaborazione di tutti i tamponi odierni è emersa anche la positività al Covid-19 di Luciano Spalletti. Il Mister è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo”, si legge sul profilo Twitter del club.